Toni Kroos está fora do duelo contra o Paris Saint Germain - AFP PHOTO / LLUIS GENE

Toni Kroos está fora do duelo contra o Paris Saint GermainAFP PHOTO / LLUIS GENE

Publicado 03/03/2022 15:25

Rio - Após perder o duelo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League para o Paris Saint Germain, por 1 a 0, o Real Madrid segue sua preparação para a partida de volta, que ocorrerá no Estádio Santiago Bernabéu. No entanto, segundo a imprensa espanhola, o técnico Carlo Ancelotti terá desfalques de peso. Além de Casemiro e Mendy, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o meio-campista alemão Toni Kroos se lesionou em um treinamento, e também está fora da partida. A informação é do jornalista Sergio Valentín.





Kroos se ha lesionado. Isquio izquierdo. Mañana le hacen una resonancia pero prácticamente descartado para el PSG. — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) March 3, 2022 "Kroos se lesionou. Isquiotibial esquerdo. Amanhã fará uma ressonância magnética, mas praticamente está descartado do jogo contra o PSG.", disse o jornalista, se referindo a uma lesão no tendão esquerdo do atleta. "Kroos se lesionou. Isquiotibial esquerdo. Amanhã fará uma ressonância magnética, mas praticamente está descartado do jogo contra o PSG.", disse o jornalista, se referindo a uma lesão no tendão esquerdo do atleta.

Com os três desfalques, a tendência é que Carlo Ancelotti escale o Real Madrid da seguinte forma: Courtois, Carvajal, Eder Militão, Alaba e Marcelo; Camavinga, Federico Valverde e Modric; Asensio (Rodrygo), Vinicius Júnior e Benzema.

Real Madrid e Paris Saint Germain se enfrentarão na próxima quarta-feira (9), pelo confronto de volta da UEFA Champions League, às 17h (horário de Brasília) no Estádio Santiago Bernabéu. Caso a equipe Merengue vença o duelo por um gol de diferença, a partida será decidia nos pênaltis. Com dois ou mais gols de diferença, os espanhóis se classificam para as quartas de final da competição.