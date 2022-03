Erling Haaland, do Borussia Dortmund, está na mira de gigantes europeus - AFP

Erling Haaland, do Borussia Dortmund, está na mira de gigantes europeusAFP

Publicado 03/03/2022 15:57

O futuro de Erling Haaland continua incerto com gigantes europeus na disputa para contratá-lo junto ao Borussia Dortmund ao fim da temporada. Mas, segundo a imprensa europeia, os rivais Barcelona e Real Madrid são os que estão mais fortes na briga pelo atacante norueguês.

Segundo o jornal catalão 'L'Esportiu', o técnico do Barcelona, Xavi, foi à Alemanha conversar pessoalmente com Haaland e apresentar o projeto do clube para ele. A ida do comandante é uma tática para convencê-lo, além de oferecer salário próximo a R$ 116 milhões por ano.



Entretanto, o Barcelona corre por fora nessa disputa e tenta virar o jogo, que está complicado. Afinal, há duas semanas o Real Madrid teria acertado um acordo para ter prioridade na compra do norueguês. Inclusive, Haaland, de 21 anos, prefere jogar pelos Merengues, segundo o diário espanhol 'As'.



Um problema nessa negociação é que o Real Madrid dá prioridade no momento à contratação de Mbappé, do PSG. A ideia é convencer Haaland a permanecer mais uma temporada no Borussia, mas já recebendo o salário que seria pago pelo clube espanhol, e só chegar no meio de 2023, substituindo Benzema.