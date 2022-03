Dana White se solidarizou com Cain Velásquez - Divulgação/UFC

Publicado 03/03/2022 16:01

Rio - O ex-campeão dos pesos-pesados do UFC, Cain Velásquez, de 39 anos, foi preso na última terça-feira (1), acusado de tentativa de homicídio, após um tiroteio na cidade de San José, na Baía de São Francisco, Califórnia (Estados Unidos). Nesta quinta-feira (3), o presidente do UFC, Dana White, se solidarizou com o lutador, e se juntou ao grupo de fãs e atletas que iniciaram uma campanha para provar que Velásquez é inocente.

"Obviamente, me sinto mal por ele e por sua família. É uma coisa horrível. Não conheço detalhes suficientes para falar sobre isso, mas pelo que ouvi, todos nós falamos que faríamos isso se isso acontecesse conosco. Cain fez isso", declarou Dana White, em entrevista ao canal "Barstool Sports".

O ex-campeão dos pesos pesados da principal categoria do MMA permanece na principal prisão do condado de Santa Clara. O atleta enfrenta dez acusações pelos crimes de tentativa de homicídio, atirar em veículo motorizado, agressão com arma de fogo, agressão com uma arma mortal, atirar com uma arma de fogo intencionalmente de um veículo e portar uma arma de fogo carregada com a intenção de cometer um crime.