Rodrigo Minotauro e Junior DublêReprodução/Instagram

Publicado 03/03/2022 16:21 | Atualizado 03/03/2022 16:22

Rio - A prática de algum tipo de exercício físico é de extrema importância, tanto para o bem estar físico, qunato para saúde mental, bom funcionamento do coração, circulação sanguínea, da respiração e até mesmo dos hormônios. Ela também é uma maneira de prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas.

Um exemplo de atividade que ajuda na manutenção da saúde é o MMA, que trabalha um mix de artes marciais como o jiu-jitsu e muay thai com o objetivo de condicionar o físico do aluno, ensinar defesa pessoal e contribuir na tonificação dos músculos.

O ator e dublê apaixonado por esportes, Junior Dublê, conhecido como o Dominic Toretto do Brasil, uma vez que ele trabalhou como dublê de Vin Diesel em Velozes e Furioso 5, foi convidado pelo atleta e referência do MMA, Rodrigo Minotauro, para participar de um dos eventos realizados pelo UFC.

Tendo o Brasil como o segundo país mais importante para o UFC no mundo, a Ultimate Fighting Championship se tornou grande referência do MMA no planeta. A organização foi fundada em 1993, e atua como uma marca global, produtora de conteúdo e provedora de eventos da Pay-Per-View.

Junior Dublê é conhecido por seus vídeos do YouTube como o 'Encontrei o Alvo', onde ele se aproxima de pessoas desconhecidas, e fingindo que está ao telefone, pergunta se pode executar o alvo, fazendo com que as pessoas corram com medo. Ele também chegou a fazer videos de pegadinhas com o influenciador digital Edu Primitivo e o cantor Mc Poze do Rodo.

O artista já esteve presente como dublê em diversas outras tramas, como as novelas 'Os Dez Mandamentos', 'Malhação' e 'José do Egito'. Além disso, também chegou a participar do filme 'Tô Ryca' e fazer uma participação especial em um longa de Renato Aragão.