Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Dubai - AFP

Publicado 03/03/2022 16:37

Rio - Se tudo seguir como tem planejado o governos francês, o sérvio Novak Djokovic, vice-líder da ATP, poderá defender seu título em Roland Garros, entre o fim de maio e o início de julho, bem como disputar o Masters de Monte Carlo.



Nesta quinta-feira, o primeiro ministro francês, Jean Castex, anunciou uma série de retirada de restrições sanitárias impostas no país, dentre elas a exigência do "passe vacinação" ou passaporte vacinal para qualquer espaço fechado no país, incluindo a entrada em território nacional.

"A situação está melhorando graças aos nossos esforços coletivos. Agora, estão reunidas as condições para uma nova fase de flexibilização das medidas. A partir de segunda-feira, 14 de março, suspenderemos a aplicação do passe de vacinação onde quer que seja. Segunda medida na mesma data, fim do uso obrigatório de máscara, exceto no transporte público de passageiros e espaços clínicos médicos", declarou Castex à France 24.

Ainda de acordo com reportagem do Le Monde, o passaporte vacinal será exigido em território francês para quem precisar de atendimento médico em clínicas e hospitais ou quem quiser visitar asilos e casas de repouso por todo o território.



A flexibilização das regras também estão aplicadas ao território do principado de Mônaco, onde é disputado o Masters de Monte Carlo.



Com estas novas regras, o sérvio, que não está vacinado contra a COVID-19 poderá jogar os dois torneios.



O comunicado de hoje por parte do governo Castex é uma revisão das regras impostas em janeiro.