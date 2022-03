Kun Aguero e Benjamin Aguero - Foto: Divulgação/Instagram

Publicado 03/03/2022 17:24 | Atualizado 03/03/2022 17:34

Rio - Benjamin Aguero, filho de Sergio Kun Aguero, começou a dar os primeiros passos no futebol. Através das redes sociais, o pai afirmou que o garoto de 13 anos iniciou trabalho nas categorias de base do Tigre, da Argentina. O jovem também é neto de Diego Armando Maradona, por conta do relacionamento de Kun com Giannina Maradona.



- Ele já começou a jogar. Começou a jogar pela primeira vez. Jogava no bairro, mas agora foi para um time. Foi jogar no Tigre. Ele foi para o Tigre porque o melhor amigo dele está lá. Ele foi experimentar na semana passada e me disse: 'Pai, eu fiquei'. Aí liguei para ele e dei os parabéns - disse Aguero, que complementou:

- Tenho que ir vê-lo porque sou bastante exigente e bastante honesto por causa de como ele joga. Se ele quer jogar e gosta, eu dou meu apoio e vamos. Se ele vai jogar como hobby, eu não vou. O futebol e ser atleta não é fácil. Nesta idade, seus estudos começam a parar, você estuda menos. Ele está feliz, está animado. Vou vê-lo, vou levá-lo. Vou apoiá-lo para que ele avance - concluiu.