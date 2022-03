Fallen, fer, fnx, Boltz, VINI e peacemaker agora fazem parte da Imperial Sportsbet.io - Divulgação/Imperial

Fallen, fer, fnx, Boltz, VINI e peacemaker agora fazem parte da Imperial Sportsbet.ioDivulgação/Imperial

Publicado 03/03/2022 17:08 | Atualizado 03/03/2022 17:36

Rio - A Imperial Sportsbet.io venceu sua primeira partida oficial na tarde desta quinta-feira (3). A equipe, capitaneada pelo bicampeão mundial Gabriel "FalleN" Toledo venceu, sem dificuldades, a equipe amadora "Laundo e Amigos". O confronto foi realizado no mapa Inferno, e terminou no placar de 16 x 0 para o antigo "The Last Dance". O duelo foi válido pelo qualificatório aberto da América do Sul para o Major de Antwerp, na Bélgica.

A partida começou de forma amigável. Por ser uma qualificatório aberto, qualquer equipe do Brasil podia se inscrever para participar da competição. Logo no aquecimento, um dos atletas da equipe amadora resolveu conversar com os atletas da Imperial:

"Sou do chat. To em choque demais. Boltz, você é p....", disse um dos atletas do "Laundo e Amigos"

Os experientes atletas retribuíram o carinho, e agradeceram pelas palavras de seus adversários.

No confronto em sí, o cenário foi outro. Em sua primeira partida oficial, a Imperial não quis brincar, mesmo enfrentando uma equipe amadora.

Com destaque para as jogadas agressivas da dupla Fernando "fer" Alvarenga e Ricardo "boltz" Prass, a Imperial venceu o confronto por 16 a 0. Gabriel "FalleN" Toledo foi o mais apagado dos atletas da equipe, e terminou a partida com oito abates. Lincoln "fnx" Lau teve apenas um round para poder fazer sua função de lurker, mas surpreendeu jogando o lado ct na posição da areia. Já o ex-atleta da FURIA, Vinicius "VINI" Figueiredo, que costumava jogar no bombsite B em sua antiga equipe, atuou no bomb A no confronto, e terminou a partida sem morrer nenhuma vez.