Daniel Alves pode renovar por mais um ano com Barcelona - AFP

Publicado 03/03/2022 18:58 | Atualizado 03/03/2022 18:58

Rio - Em pouco tempo, o retorno de Daniel Alves ao Barcelona está rendendo bons frutos. O bom desempenho do lateral-direito de 38 anos agradou o elenco e comissão técnica do clube espanhol, que deve renovar contrato por mais uma temporada. A informação é do jornal espanhol "Marca".

A intenção do Barcelona era de fazer um contrato por apenas uma temporada, mas com opção de prorrogação por mais tempo. Desde que estreou no clube espanhol, Daniel Alves disputou seis partidas, marcou um gol e fez três assistências.

O próximo compromisso do Barcelona é no domingo (6), contra o Elche, às 12h15, pelo Campeonato Espanhol. A equipe comandada pelo técnico Xavi ocupa a quarta posição e soma 45 pontos.