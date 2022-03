Willian revelou nome ideal para ser o centroavante do Corinthians - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Willian revelou nome ideal para ser o centroavante do CorinthiansRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 03/03/2022 19:56

Rio - O meia-atacante do Corinthians, Willian, revelou, em entrevista ao canal "Camisa 21" no YouTube, que conhece o jogador que seria o "centroavante ideal" para o Timão, e que chegou a conversar com o atleta, no intuito de traze-lo para o clube. Segundo o camisa 10 do Coringão, o nome ideal para o ataque do time seria Diego Costa, ex-jogador do Atlético-MG.

Willian e Diego Costa chegaram a jogar juntos no Chelsea de 2014 até 2017. Os dois jogadores ainda possuem relação muito próxima, e costumam conversar constantemente. Perguntado sobre o nome ideal para o clube, confira o que disse o camisa 10 do Corinthians sobre uma possível contratação do brasileiro naturalizado espanhol.

"(Escolheria) Diego Costa. Tava (torcendo para ele vir). Falei com ele já, mas não deu certo. Vou falar o que é possível, o que é impossível não dá. Impossível? Lewandowski, Harry Kane, Suárez…Se fosse para escolher um desses, iria no Harry Kane", afirmou o astro do Corinthians.

Diego Costa se despediu do Atlético-MG em janeiro deste ano, e está sem clube até o momento. O jogador chegou a receber propostas de clubes do Oriente Médio e da Itália, mas nenhuma agradou o atleta e sua estafe.