Troféu da Taça GuanabaraIvan Paulo/FERJ

Publicado 04/03/2022 12:45

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJD-RJ) não julgou procedente o pedido do procurador do tribunal para que o troféu da Taça Guanabara não fosse entregue para o Fluminense em caso de vitória sobre o Resende, neste sábado, no Raulino de Oliveira. A medida foi recusada pela presidente do TJD, Dra. Renata Mansur.

A decisão da Procuradoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJD-RJ) aconteceu após o Fluminense ser denunciado pelo caso de racismo envolvendo Gabigol no clássico contra o Flamengo em fevereiro. No pedido, o procurador André Valentim pediu para que a taça não fosse para Volta Redonda, porque o Tricolor pode ser penalizado com a perda de pontos em julgamento do tribunal.

O Fluminense é o líder da Taça Guanabara com 24 pontos, quatro a mais que o Flamengo, segundo colocado. Caso vença o Resende, o Tricolor não poderá ser mais alcançado, faltando uma rodada de antecedência para o fim do torneio. Devido a isso, a Ferj antecipou a entrega da taça para sábado no Raulino de Oliveira.

Além do Fluminense, o Flamengo e o Vasco já estão garantidos nas semifinais do Carioca. Os dois primeiros colocados da Taça Guanabara têm vantagem do empate para avançar para a final da competição.