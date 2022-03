Jogadores brasileiros viveram jornada para deixar a Ucrânia - Reprodução

Jogadores brasileiros viveram jornada para deixar a UcrâniaReprodução

Publicado 04/03/2022 15:40

Rio - Em virtude do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, o contrato dos jogadores estrangeiros que atuam no futebol ucraniano está suspenso até junho. Com isso, os atletas brasileiros estão livres para atuar em clubes do país até pelo menos o meio do ano. As informações são da emissora TNT Sports.

Como a Ucrânia está sob invasão da Rússia, os torneios locais acabaram sendo interrompidos. Ainda falta a confirmação da Fifa para que os jogadores estrangeiros estejam livres para atuarem em outros clubes até o meio do ano. Caso o conflito continue, existe a possibilidade da suspensão ser ampliada.

Desde o começo da semana, jogadores brasileiros retornaram ao país após enfrentarem uma jornada para deixar a Ucrânia. Clubes como Flamengo, Fluminense e Botafogo já sondaram brasileiros que atuam no futebol do país do Leste Europeu.