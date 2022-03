O zagueiro Junior Alonso, ex-Galo, está na mira do Flamengo - Reprodução/ Twitter

O zagueiro Junior Alonso, ex-Galo, está na mira do FlamengoReprodução/ Twitter

Publicado 05/03/2022 10:39

Em consequência da invasão da Rússia à Ucrânia, jogadores que atuam em times desses países tiveram seus contratos suspensos. Junior Alonso, ex-zagueiro do Atlético-MG e atualmente atleta do Krasnodar, clube da Rússia em que atua, vai deixar o país e pode voltar ao Brasil.

Segundo o jornalista argentino César Luís Merlo, do portal "TyC Sports", o vínculo suspenso com o time russo teria despertado interesse do Flamengo pelo atleta. A situação está sendo analisada com cautela e o desejo de ter o jogador não é só do Rubro-Negro, visto que, ainda de acordo com o jornalista, o Galo, ex-clube, e Internacional também estariam dispostos a estudar a possibilidade de contratação do jogador.

O zagueiro chegou ao Atlético-MG em 2020 e foi um dos destaques nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021. Considerado ídolo recente do clube, ele marcou quatro gols e disputou 89 jogos pelo time mineiro.

Depois de sua passagem pelo Galo, ele foi vendido para o Krasnodar, da Rússia, sem valores divulgados, contudo com especulações de que a transferência girou em torno de 7 milhões de euros (R$ 45 milhões, aproximadamente, pelas cotações atuais).