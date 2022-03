Seedorf ao lado de Sophia Makramati - Reprodução

Seedorf ao lado de Sophia MakramatiReprodução

Publicado 08/03/2022 15:41 | Atualizado 08/03/2022 18:14

Rio - O ídolo do Botafogo, Clarence Seedorf, de 45 anos, está passando por algumas mudanças na vida pessoal. Após terminar seu casamento com Luviana, nascida no Brasil, o holandês anunciou a sua conversão ao Islã, religião da sua atual esposa a iraniana Sophia Makramat.

"Um agradecimento especial a todas as mensagens simpáticas em comemoração à minha entrada na família muçulmana. Estou muito feliz e satisfeito por me juntar a todos os irmãos e irmãs ao redor do mundo, especialmente minha adorável Sophia, que me ensinou mais profundamente o significado do Islã. Não mudei meu nome e continuarei levando meu nome dado por meus pais, Clarence Seedorf! Estou enviando todo o meu amor para todos no mundo", escreveu o ex-jogador nas redes sociais.

Seedorf é considerado um dos maiores jogadores holandeses de todos os tempos. No futebol europeu, ele marcou época por Real Madrid, Ajax e Milan. Em 2012 e 2013 defendeu o Botafogo, sendo campeão estadual pelo Glorioso.