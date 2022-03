Novo safety car da Fórmula 1 é anunciado - Reprodução/Twitter

Novo safety car da Fórmula 1 é anunciadoReprodução/Twitter

Publicado 08/03/2022 18:03

Rio - A Mercedes-Benz anunciou, na manhã desta terça-feira (8), o carro que será utilizado como safety car na temporada de 2022 da Fórmula 1. O veículo, um AMG GT Black Series pode chegar até 325 km/h. Além do carro de segurança, o veículo médico também foi anunciado, e é um AMG GT 63 S 4 portas, que possui 639 cavalos e é o mais potente da F1.

Os números do novo carro de segurança da Fórmula 1 são impressionantes. O veículo consegue acelerar de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos, e de 0 a 200 km/h em menos de nove segundos. Além disso, sua velocidade máxima é de 325 km/h. O veículo possui um motor V8 4.0 litros biturbo de 730 cavalos.

Can we get a sheesh? pic.twitter.com/9Md8wskotq — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 8, 2022

A temporada de 2022 da Fórmula 1 está marcada para começar no dia 18 de março, com o primeiro treino livre oficial do Grande Prêmio do Bahrein. A corrida, no entanto, será apenas no dia 20, às 12h (horário de Brasília).