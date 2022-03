Edinson Cavani - Divulgação

Publicado 08/03/2022 17:29 | Atualizado 08/03/2022 17:29

Rio - O desempenho de Edinson Cavani, do Manchester United, da Inglaterra, não está convencendo. Além disso, apesar de não ter atuado no confronto contra o Manchester City, o jogador de 35 anos foi criticado pelo jornal inglês "Manchester Evening News". No último domingo, o time do atleta uruguaio foi derrotado por 4 a 1.

"Neste momento, a maior parte da torcida do United prefere esquecer que Edinson Cavani foi um dia contratado pelo clube. Ele é um jogador de poltrona, que viveu apenas uma boa fase e conseguiu uma renovação de contrato com salário anual de 13 milhões de libras (R$ 86,67 milhões)", disparou o jornal inglês.



Neste sábado (12), o United enfrenta o Tottenham, às 14h30, no Old Trafford. O time de Edinson Cavani não vive boa fase na Premier League e ocupa a quinta colocação, com 47 pontos.