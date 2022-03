Neymar e Vinicius Júnior estarão frente a frente no duelo da Champions League - Reprodução/Instagram

Rio - Paris Saint Germain e Real Madrid seguem suas respectivas preparações para o duelo desta quarta-feira (9). O confronto, que será válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, marcará mais um encontro dos dois principais brasileiros no Velho Continente: Vinicius Júnior e Neymar. Em entrevista para a emissora TNT Sports, o craque do PSG, comentou sobre o seu jejum de nove jogos pela Champions sem marcar gols.

"Na minha cabeça, nunca fui egoísta, sempre joguei em prol da equipe, dos meus companheiros. Para mim, não importa se eu faço gol ou dou assistência, ou se eu fico sem dar assistência ou fazer gol - o que importa é ganhar. É para isso que eu nasci. Se eu completar mais um jogo sem gols na Champions League amanhã, pouco me importa. Quero sair com a vitória e com a classificação", disse Neymar, que completou:

"Estatísticas, nos últimos anos tem se falado muito disso, isso e aquilo: tem que fazer 60 gols para ganhar a bola de ouro, tem que fazer 50 assistências para isso, tem que ganhar um título da Champions League. Acho que o futebol levou um caminho meio diferente", completou.

Ainda na entrevista, Neymar revelou que fez uma aposta com Vinicius Júnior, sobre quem seria o vencedor do confronto. No entanto, o camisa 10 da equipe francesa não deu mais detalhes.

"Não tem musiquinha [para amanhã], mas a aposta está rolando - o Vinicius Jr sabe bem", disse Neymar.

Como dito anteriormente, Real Madrid e Paris Saint-Germain se enfrentarão na próxima quarta-feira (9), no confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A partida será realizada no Estádio Santiago Bernabéu, às 17h (horário de Brasília). No jogo de ida, o PSG foi superior e derrotou a equipe Merengue por 1 a 0, com gol marcado por Kylian Mbappé.