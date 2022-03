Duelo entre Flamengo e Vasco teve recordes de audiência no streaming - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 08/03/2022 15:25

Rio - O clássico carioca entre Flamengo e Vasco bateu recorde de audiência no ano no streaming. Ao todo, 4 milhões de pessoas acompanharam pelas três plataformas disponíveis a vitória rubro-negra por 2 a 1, sendo 760 mil de maneira simultânea, números recordes no ano em relação às transmissões de streaming.

Pela 10ª rodada da Taça Guanabara, o Flamengo bateu o rival por 2 a 1, com gols de Filipe Luís e Arrascaeta, sendo que o uruguaio decidiu a partida com um chutaço nos minutos finais. Gabriel Pec marcou para o Cruz-Maltino, que peleou dentro de suas limitações.



O clássico do Cariocão teve números recordes na sua exibição. Na Twitch do streamer Casimiro, a audiência da partida total foi de 1,5 milhão, sendo 230 mil de forma simultânea. Pelo Youtube do Camisa 21, 660 mil pessoas acompanharam o clássico, sendo que 130 mil ao mesmo tempo.



A expectativa dos patrocinadores é que os números cresçam ainda mais nas próximas semanas, já que o campeonato entrará em sua fase decisiva, com a participação já garantida dos quatro clubes grandes do Rio nas semifinais, restando definir apenas quais serão os confrontos.