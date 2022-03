Comitê Olímpico do Brasil - Reprodução

Comitê Olímpico do BrasilReprodução

Publicado 08/03/2022 14:32

Rio - No Dia Internacional da Mulher, o Comitê Olímpico do Brasil anuncia que selecionou nove jovens atletas para serem contempladas com uma bolsa oferecida pelo Programa Solidariedade Olímpica, do Comitê Olímpico Internacional (COI), para cobrir custos com treinamento e competições até o final do ciclo Paris 2024.



"Paris 2024 serão os Jogos da equidade e o COB está completamente alinhado a esta premissa. É muito importante termos a presença feminina nas mais diversas áreas da nossa instituição, é uma diretriz prioritária dentro do COB e a tendência é torná-lo, progressivamente, um comitê mais justo e igualitário", afirmou Paulo Wanderley, presidente do COB, que completou:

"O Brasil possui muitas atletas talentosas e a cada competição isso se torna mais evidente. Em Tóquio, tivemos um recorde de medalhas femininas. Então, nada mais justo que, no Dia Internacional da Mulher, o COB oferecer este importante apoio a nove jovens atletas, graças aos Programas da Solidariedade Olímpica, para contribuir no desenvolvimento de suas promissoras carreiras", finalizou o presidente.



Foram escolhidas as seguintes atletas: Ana Luiza Caetano (tiro com arco), Bárbara Domingos (ginástica rítmica), Beatriz Souza (judô), Chayenne da Silva (atletismo), Gabriela Mazetto (skate), Giovanna Prada (vela), Giulia Takahashi (tênis de mesa), Laura Amaro (levantamento de pesos) e Stephanie Balduccini (natação).



“Esta é a primeira vez que o COB indica exclusivamente atletas mulheres para o Solidariedade Olímpica. Todas elas atuam em provas individuais e possuem um histórico de bons resultados nas categorias de base e no adulto. Acreditamos que, com este apoio, elas poderão desenvolver ainda mais seu potencial esportivo”, explica o Diretor de Esportes do COB, Jorge Bichara.



A bolsa oferecida pelo Programa Solidariedade Olímpica prevê que cada uma dessas atletas receba pagamentos quadrimestrais no valor de US$2.000, totalizando US$6.000 por temporada. Após as indicações do COB, os nomes ainda precisaram ser aprovados pelas Confederações Brasileiras Olímpicas, pelas Federações Internacionais de cada modalidade e pelo COI.



“Essa bolsa vai me abrir várias portas. Terei a chance de aproveitar meu último ano de base, ganhar muita experiência e entrar na categoria adulto com mais bagagem. É também um reconhecimento do meu esforço, do meu trabalho e de todas as minhas conquistas até aqui. Além de um incentivo absurdo para o ciclo de Paris 2024, porque vejo que o meu trabalho está sendo visto por mais gente”, diz Ana Luiza, a Lulu, bronze nos Jogos Pan-americanos Júnior Cali 2021.



Confira abaixo a idade e as principais conquistas das nove atletas:



Ana Luiza Caetano (tiro com arco) – 19 anos

Bronze nos Jogos Pan-americanos Júnior Cali 2021 (dupla feminina)

9° lugar no Mundial Juvenil (2019)

Participação nos Jogos Pan-americanos Lima 2019



Bárbara Domingos (ginástica rítmica) – 22 anos

Prata nos Jogos Pan-americanos Lima 2019 (fita)

17° lugar no Mundial 2021 (individual geral) – melhor colocação de uma brasileira na história

Campeã pan-americana Rio 2021 (bola)



Beatriz Souza (judô – acima de 78kg) – 23 anos

3° lugar no Mundial (2021)

Campeã do Grand Slam de Abu Dhabi (2021)

Bronze nos Jogos Pan-americanos Lima 2019



Chayenne da Silva (atletismo – 400m com barreiras) – 22 anos

Participação nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

Bronze no sul-americano (2021)



Gabriel Mazetto (skate street) – 24 anos

6° lugar no Mundial (2019)

Campeã do STU Open – etapa de São Paulo (2019)

3° lugar do STU Open – etapa de Criciúma (2022)



Giovanna Prada (vela – IQ Foil) – 20 anos

Prata nos Jogos Pan-americanos Júnior Cali 2021

Participação nos Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires 2018



Giulia Takahashi (tênis de mesa) – 16 anos

2 ouros nos Jogos Pan-americanos Júnior Cali 2021 (dupla feminina + equipe)

Reserva nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

Bronze no Mundial Cadete (2018 e 2019)