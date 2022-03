Ramon Menezes convoca jogadores de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense para Seleção Sub-20 | Esporte | O Dia

Ramon Menezes é o novo técnico da Seleção Sub-20 - Thais Magalhães/CBF

Publicado 08/03/2022 14:10

Rio - Novo técnico da seleção brasileira sub-20, Ramon Menezes divulgou sua lista de convocados para dois amistosos da sua equipe neste mês. O grupo vai participar de um período de treinamentos em Salvador, capital da Bahia, entre os dias 21 e 29 de março. Os treinamentos e jogos serão realizados no Barradão, o estádio Manoel Barradas, do Vitória. Na lista, o ex-técnico do Vasco chamou jogadores dos quatro grandes do Rio.

O Flamengo foi o clube carioca com mais atletas selecionados. O goleiro Kauã, o meia Matheus França e o atacante Werton foram chamados. O Vasco teve dois jogadores convocados: Andrey e Marlon Gomes. O Fluminense teve o atacante Matheus Martins como selecionado. Matheus Nascimento foi o representante do Botafogo.

A seleção brasileira sub-20 não se reunia desde 2019. O primeiro torneio de Ramon Menezes será o Sul-Americano Sub-20 no início de 2023. A última competição teve o Brasil em quinto lugar, em 2019, na competição realizada no Chile. Na ocasião, o país não se classificou para o Mundial da categoria sub-20.

Confira a lista de convocados:



Goleiros:



Mycael - Athletico Paranaense

Kaique - Palmeiras

Kauã - Flamengo

Laterais:



Lucas Kawan - Grêmio

André Dhominique - Bahia

Patryck - São Paulo

Cuiabano - Grêmio



Zagueiros:



Lucas Belezi - Corinthians

Weverton - Cruzeiro

Robert - Corinthians

Rômulo - Atlético Mineiro



Meio-campistas:



Juninho - Athletico Paranaense

Andrey - Vasco da Gama

Marlon Gomes - Vasco da Gama

Jader - Athletico Paranaense

Weslley Patati - Santos

Matheus França - Flamengo



Atacantes:



Werton - Flamengo

Sávio - Atlético Mineiro

Marcos Leonardo - Santos

Matheus Nascimento - Botafogo

Matheus Martins - Fluminense

Giovani - Palmeiras