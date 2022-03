Neymar - AFP

Publicado 08/03/2022 11:40

O caso entre a família de Neymar e o condomínio Residencial Alphaville 2 teve novo desdobramento. Segundo o jornalista Diego Garcia do "Uol Esporte", a Justiça de São Paulo enviou um ofício no fim da última semana às duas partes. O documento torna ciente os envolvidos de que será realizada uma vistoria na mansão do atacante. A ação, que vem sido prolongada durante os últimos meses, tem como motivo obras realizadas no local.

De acordo com o jornalista, a vistoria na mansão do jogador, que fica em Barueri, Região Metropolitana de São Paulo, está agendada para o dia 26 de abril. Com o intuito de constatar a existência de possíveis irregularidades na reforma, uma perita irá ao imóvel.

O pai de Neymar se defende das acusações feitas pelo condomínio e afirma ter comprado a mansão com todas as alterações. A família do atacante já ameaçou devolver a residência ao longo do processo e, os advogados que representam o pai do jogador afirmam que ele é vítima no caso e que o imóvel foi comprado pronto, sem ter feito reforma.

Nesse sentido, caso seja considerado isento de culpa nos tribunais, os advogados da família de Neymar recomendam mover um processo contra o condomínio. O atacante do PSG e familiares compraram a mansão em 2020 e, atualmente, é onde a irmã do jogador reside.