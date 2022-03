Taça Libertadores - Lucas Uebel/Grêmio

Taça LibertadoresLucas Uebel/Grêmio

Publicado 08/03/2022 10:30

Rio - Apesar do começo de ano irregular, o Flamengo vem gozando de prestígio nas casas de apostas e é considerado o principal favorito ao título da Libertadores. De acordo com o Odds Shark, o Rubro-Negro supera o atual bicampeão Palmeiras na lista da equipe com mais possibilidades de conquistar o troféu. Ainda na pré-Libertadores, o Fluminense aparece entre os oitos que têm mais possibilidades.

Os principais favoritos, de acordo com as casas de apostas, são os clubes brasileiros. Depois do Rubro-Negro, o Atlético-MG e o Palmeiras, nesta ordem, são os principais favoritos. O primeiro clube estrangeiro a aparecer é o River Plate, na quarta colocação. O Boca, em quinto, o Corinthians, em sexto, e o Vélez Sarsfield, da Argentina, completam a lista dos quatro primeiros colocados.

O Fluminense terá o Olimpia, do Paraguai, pela frente na última eliminatória, antes da fase de grupos. Caso, o Tricolor se classifique, irá buscar o seu primeiro título da Libertadores. O Flamengo vai em busca da sua terceira conquista.

Confira os valores e os favoritos para o título da Libertadores:

1º Flamengo – R$ 4,50 / 1.



2º Atlético-MG – R$ 5,00 / 1.



3º Palmeiras – R$ 6,00 / 1.



4º River Plate – R$ 7,00 / 1.



5º Boca Jrs. – R$ 11,00 / 1.



6º Corinthians – R$ 13,00 / 1.



7º Vélez Sarsfield – R$ 26,00 / 1.



8º Fluminense – R$ 29,00 / 1.



9º Barcelona – R$ 34,00 / 1.



9º Estudiantes – R$ 34,00 / 1.



9º Independiente del Valle – R$ 34,00 / 1.



9º Peñarol – R$ 34,00 / 1.



13º Athletico-PR – R$ 41,00 / 1.



13º Cerro Porteño – R$ 41,00 / 1.



13º Colo Colo – R$ 41,00 / 1.



13º Colón – R$ 41,00 / 1.



13º Nacional-URU – R$ 41,00 / 1.



13º Universidad Católica – R$ 41,00 / 1.



19º Bragantino – R$ 51,00 / 1.



19º Emelec – R$ 51,00 / 1.



19º Libertad – R$ 51,00 / 1.