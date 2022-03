João Paulo, goleiro do Santos - Divulgação

Publicado 07/03/2022 21:31

Rio - O goleiro João Paulo, do Santos, reiterou mais uma vez o desejo de continuar no Santos através de seu empresário, Daniel Medeiros. Isso aconteceu em reunião realizada nesta terça-feira (7) entre o representante do atleta e o presidente Andres Rueda.

- Nós falamos que o João Paulo não tem interesse em sair do Santos para nenhum clube nacional, a não ser que seja uma exigência do Santos, por questões financeiras. Mas ele, JP, independente de valores, não tem nenhum interesse em defender outro clube do Brasil. A cada dia este cara me surpreende mais - disse o empresário em contato ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.

Recentemente, rumores de que o Flamengo faria uma proposta pelo goleiro chegaram aos ouvidos do Santos, mas nada oficial foi apresentado. O clube do Rio de Janeiro está no mercado em busca de um jogador para ser titular na posição. Santos, do Athletico-PR, também é cogitado. Mas João Paulo tem objetivo de ficar no clube. Recentemente, ele assumiu a braçadeira de Capitão do time e não esconde o desejo de ser campeão no clube em que o revelou.

Em dezembro de 2021, o Alvinegro da Vila Belmiro anunciou a renovação do goleiro até 30 de novembro de 2026. Ele recebeu uma valorização salarial. Aos 26 anos, o camisa 34 era terceira opção no início da temporada 2020. João Paulo ganhou a titularidade no gol do Peixe e conquistou a torcida após a saída de Everson, que foi para o Atlético-MG, e uma lesão sofrida por Vladimir, hoje no Avaí.