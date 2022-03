Imagens de selvageria marcaram a partida do último sábado - AFP

Publicado 07/03/2022 20:01





Em entrevista à "Imagen Radio", Murguía confirmou ainda que sete pessoas seguem hospitalizadas, sendo quatro delas com traumatismo cranioencefálico. O estado de um torcedor é considerado muito delicado, de acordo com a fonte do governo. Rio - O governo de Querétaro se manifestou nesta segunda-feira sobre o estado de saúde das 26 pessoas que foram internadas após a batalha campal no duelo entre Querétaro e Atlas, no último sábado, pelo Campeonato Mexicano . Segundo a secretária de governo Guadalupe Murguía, 19 pessoas tiveram alta.Em entrevista à "Imagen Radio", Murguía confirmou ainda que sete pessoas seguem hospitalizadas, sendo quatro delas com traumatismo cranioencefálico. O estado de um torcedor é considerado muito delicado, de acordo com a fonte do governo.

Nas redes sociais, muito se falou sobre um possível número de mortos, algo que foi negado pelas autoridades mexicanas. Governador de Querétaro, Mauricio Kuri afirmou que não está escondendo dados, e cobrou a prisão dos agressores. Segundo a imprensa local, alguns já foram identificados.



"Como dizem que não é verdade, que estamos escondendo os mortos? O que eu ganho? Isso me enche de indignação e raiva. O que eu falei é sério. Nós vamos atrás dos agressores", disse Mauricio Kuri em entrevista ao canal mexicano "Televisa".

O governador de Querétaro também anunciou a suspensão do Grupo de Seguridad Élite K9, empresa privada contratada para garantir a segurança no Estádio La Corregidora. Especula-se que os agentes teriam aberto os portões para que torcedores do time da casa invadissem o setor visitante. Cinco funcionários já foram afastados.