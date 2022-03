Gianni Infantino - Alberto PIZZOLI / AFP

Publicado 07/03/2022 17:50

Rio - A situação dos estrangeiros que atuam no futebol da Rússia pode ter uma resolução nos próximos dias. Segundo o jornal The New York Times, a Fifa vai permitir que jogadores de outros países assinem contratos temporários com novos clubes até o dia 30 de junho, quando se encerra a temporada europeia. Ao menos 100 atletas podem ser impactados pela decisão, que surge duas semanas após a invasão na Ucrânia pelas tropas russas.

Apesar da Fifa sinalizar com a possibilidade da assinatura de novos contratos, a ideia está aquém do que os grupos que representam jogadores e ligas mundiais desejam. De acordo com a publicação, a FIFPro, o maior sindicato mundial de jogadores, e o Fórum das Ligas Mundiais, uma organização abrangente para mais de 40 competições, solicitaram à entidade máxima do futebol que os atletas pudessem deixar a Rússia de forma permanente.

O fim de semana foi marcado por conversas entre a Fifa e os advogados dos órgãos que representam os atletas, mas as partes não chegaram a um consenso. Por meio de uma carta, a FIFPro sugeriu que alguns jogadores não se sentiam mais à vontade jogando por times russos após a invasão da Ucrânia.

"Esses jogadores estrangeiros podem, com razão, considerar que não estão mais dispostos a representar um time russo e devem poder rescindir imediatamente seu contrato com seu empregador sem enfrentar qualquer sanção de órgãos internacionais e se registrar em um novo clube sem serem restringidos pelos regulamentos do período de transferência", diz a FIFPro.

A Fifa está entre as entidades que decidiram punir esportivamente a Rússia pelo ataque militar à Ucrânia. A entidade proibiu a seleção de disputar as partidas da repescagem para a Copa do Mundo, consequentemente deixando o país fora do Mundial do Catar. A Uefa, por sua vez, baniu os times russos das competições europeias.

A União Russa de Futebol (RFS, sigla em russo) anunciou na quinta-feira passada que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS). De acordo com a federação, tanto a Fifa quanto a Uefa não cogitaram outras alternativas antes de sacramentar as punições. Além disso, a entidade afirma que a resolução não possui bases legais e viola as regras do fair play e o princípio do esporte.

Segundo as regras locais, os clubes russos podem ter até oito jogadores estrangeiros no elenco. O atual campeão russo, o Zenit São Petersburgo, conta com cinco brasileiros: Claudinho, Malcom, Yuri Alberto, Douglas Santos e Wendel. A equipe conta ainda com um colombiano, um croata e um jogador do Casaquistão.

O Krasnodar, tradicional clube do futebol russo, anunciou na semana passada que permitiria que jogadores e comissão técnica estrangeiros suspendessem seus contratos. O treinador da equipe, o alemão Daniel Farke, rescindiu com menos de dois meses sem comandar um único jogo.