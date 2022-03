Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 07/03/2022 17:20

Rio - O apresentador da Band, Neto, fez elogios a Rogério Ceni, após a vitória do São Paulo no clássico contra o Corinthians. No entanto, o ex-apoiador não deixou de alfinetar o atual técnico do Tricolor e ex-comandante do Flamengo por conta de uma postura que o ex-goleiro tem.

"Parabéns, Rogério Ceni. Não precisa ligar para mim, não. Não quero que ligue. Eu já estava há 15 dias pedindo para você. Sabe onde você vai? Na Rede Globo, no 'Bem, Amigos!', no 'Grande Círculo', os caras que sempre 'meteram o pau' em você. Um cara que defende você igual eu e você não quer vir nos dez anos de programa nosso? E ainda ganhando o jogo? A gente ia dar uma moral para você hoje", afirmou.

Rogério Ceni voltou ao comando técnico do São Paulo, após passagem pelo Flamengo entre 2020 e 2021. No clube carioca, o técnico conquistou um Brasileiro, uma Supercopa do Brasil e um Campeonato Carioca.