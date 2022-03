Mbappé - APF

Mbappé APF

Publicado 07/03/2022 15:52

Rio - O Paris Saint-Germain pode ter um grave desfalque de última hora para o confronto da próxima quarta-feira, contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões. O atacante Kylian Mbappé sofreu uma pancada no pé, em treinamento do clube francês, nesta segunda-feira e se tornou dúvida para o jogo.

De acordo com informações do jornal " L'Équipe", o PSG chegou a temer que o Mbappé tivesse sofrido uma fratura na região. Porém, a possibilidade acabou descartada. Ainda assim, existe o risco do francês não pode participar do jogo no Santiago Bernabéu.

Mbappé foi um dos principais destaques do jogo de ida vencido na França por 1 a 0. O atacante fez o gol único do duelo. O PSG joga por um empate para se classificar para as quartas de final da competição.