Sérgio CoelhoReprodução / Atlético-MG

Publicado 07/03/2022 14:16

O City Football Group, dono do Manchester City e de diversos clubes pelo mundo, fez proposta para comprar o Atlético-MG. O objetivo do grupo é expandir seus negócios no futebol da América do Sul.

O valor oferecido, cerca de R$ 1 bilhão, inclui 51% de potencial clube-empresa atleticano. Nesse caso, seria criada a estrutura de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A oferta não agradou o clube, que estipula o dobro do valor, aproximadamente R$ 2 bilhões. E segundo o globoesporte.com, houve uma reunião entre representantes do Atlético-MG e Ferran Soriano, CEO do grupo britânico, duas semanas atrás.

Em novembro de 2021, os empresários Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador, que dão suporte ao clube mineiro, viajaram a Manchester, na Inglaterra. Eles conheceram a estrutura dos ingleses, tiraram fotos na sala de imprensa e visitaram Soriano.

Ainda segundo o "ge", o CityFootball Group afirma que não comenta publicamente seus negócios, nem possíveis rumores.

Mesmo com um dos elencos mais caros do futebol brasileiro, o Galo está em posição financeira frágil. O clube bateu R$ 1,3 bilhão em dívidas em junho de 2021, fechamento do balancete mais recente disponível em seu site de transparência.

Existe o pensamento de encontrar maneiras para se sustentar e, nesse contexto entra um estudo da possibilidade de abertura da SAF. Caso aconteça e parte de seu capital seja vendido para um sócio, como seria o caso do City, haverá melhores condições para tornar o futebol sustentável