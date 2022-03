Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 07/03/2022 11:54

O Manchester City venceu o Manchester United neste domingo (6) em jogo válido pela Premier League e a ausência de Cristiano Ronaldo no duelo gerou rumores de crise entre o jogador e o treinador Ralf Rangnick.

Segundo o jornal "The Athletic", o vestiário dos Red Devils se surpreendeu com a viagem de Cristiano para Portugal no dia do clássico. Os jogadores prezavam pela presença do craque a acreditavam que poderia ajudar a equipe.

CR7 teria sido barrado para jogar o clássico e estaria entregue ao departamento médico com dores no quadril, segundo técnico alemão. Contudo, bastidores da mídia esportiva apontam que, na verdade, o jogador ficou fora por uma decisão do treinador.

Um ponto de possível evidência do fato foi a irmã de Cristiano, Katia Aveiro, ter curtido uma publicação de uma página dedicada ao português.

"Cristiano estava 100% e não jogou simplesmente por razões técnicas e táticas", dizia a postagem.

Katia também teria curtido outro comentário de uma página que critica o comandante do United.

"Bom dia para você que, como eu, está triste e irritado porque Rangnick decidiu arruinar nosso domingo tirando CR7 do clássico contra o Manchester City simplesmente por questões táticas, para se defender mais no jogo", apontou a publicação.

Cristiano Ronaldo terá uma semana para ficar em condições de jogo e o Manchester United volta a campo apenas no próximo sábado (12) contra o Tottenham pela Premier League.