Técnico Tite seguirá com observações nos jogos que restam pelas Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/03/2022 11:20

Rio - Quatro jogadores do futebol carioca estão pré-selecionados por Tite para integrar a seleção brasileira nos próximos confronto das Eliminatórias da Copa do Mundo. De acordo com informações do portal "UOL", os jogadores do Flamengo: Pedro, Everton Ribeiro e Gabigol fazem parte da lista, além do zagueiro Nino, do Fluminense.

O Brasil enfrenta Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 24 e 29 de março. A lista oficial da Seleção irá ser divulgada na sexta-feira e alguns jogadores serão cortados. Os jogadores convocados para este compromisso da seleção brasileira deverão desfalcar os clubes cariocas na reta final do Estadual.

Everton Ribeiro e Gabigol vem sendo convocados frequentemente por Tite. O atacante Pedro já foi convocado pelo técnico, mas não tem aparecido nas últimas listas. Já Nino, campeão olímpico pela Seleção, nunca foi chamado para defender a equipe principal do Brasil.