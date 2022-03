Memes: Torcedores do Vasco se irritam com suposto pênalti ignorado contra o Flamengo - Reprodução

Publicado 06/03/2022 20:51

Rio - O clássico entre Flamengo e Vasco foi decidido no fim por um golaço de Arrascaeta, porém, o lance que mais chamou a atenção aconteceu nos acréscimos do jogo. Após levantamento na área, o volante João Gomes cortou a bola e afastou o perigo. Porém, na opinião dos vascaínos, o jovem rubro-negro teria utilizado o braço e uma penalidade deveria ser marcada. A arbitragem não assinalou a penalidade e o VAR também não indicou a revisão. As decisões irritaram os cruzmaltino que encheram as redes sociais de memes. Confira!