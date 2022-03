Daniil Medvedev - Getty Images via AFP

Moscou - O número 1 do mundo, Daniil Medvedev, e o top 30, Karen Khachanov, foram obrigados a retirarem as bandeiras da Rússia que continham em suas contas de Instagram sob ameaça de serem impedidos de disputarem o circuito da ATP.



A informação é da agência russa RIA Novosti. A ATP retirou todas as bandeiras de russos e bielorrussos de seus torneios e de sua página na web assim como a Federação Internacional de Tênis e a WTA, que cuida do tênis feminino.

Medvedev já disse mais de uma vez que era contra a guerra e pediu paz durante o torneio de Acapulco na semana passada.