Thomas Tuchel - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 06/03/2022 16:31

No primeiro jogo após Roman Abramovich anunciar que iria vender o clube, a torcida do Chelsea fez manifestações em apoio ao russo e foi criticada pelo próprio técnico. Thomas Tuchel se mostrou desapontado com o comportamento dos torcedores em meio a uma série de ações de solidariedade a favor da Ucrânia, invadida pela Rússia.

Durante a goleada por 4 a 0 sobre o Burnley, a torcida do Chelsea cantou em homenagem ao oligarca russo, que comprou o clube em 2003 e investiu cerca de 1,5 bilhão de libras. Muitos também levaram cartazes em apoio.



"Se nós mostramos solidariedade, temos que fazer isso juntos. Não é o momento para outras mensagens, e sim para mostrar respeito. Nós precisamos que os nossos torcedores estejam comprometidos com esse minuto de aplauso (para a Ucrânia). Fazemos isso pela Ucrânia, não há uma segunda opinião sobre a situação lá. Eles estão nos nossos pensamentos e têm nosso apoio. Temos que estar juntos como clube, não é o momento para outras mensagens", afirmou Tuchel.



Devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo britânico aprovou fortes sanções contra oligarcas russos ligados ao presidente Vladmir Putin, entre eles Abramovich. Devido à situação, o dono do Chelsea optou inicialmente por sair do comando, mas na última semana anunciou que venderá o clube.