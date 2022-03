Torcedores de Atlético-MG e Cruzeiro brigaram em bairro de Belo Horizonte - Reprodução de Internet

Torcedores de Atlético-MG e Cruzeiro brigaram em bairro de Belo HorizonteReprodução de Internet

Publicado 06/03/2022 15:08

Menos de 24h depois das cenas de barbárie no México, no duelo entre Querétaro e Atlas, o Brasil voltou a presenciar uma briga generalizada entre torcidas rivais. Desta vez aconteceu em Minas Gerais, onde um confronto entre torcedores de Atlético-MG e Cruzeiro deixou, segundo o site 'Ge', uma pessoa morta.



briga de organizadas já estão acontecendo pic.twitter.com/B2WV8Kjdwf — Central do Cruzeiro (@Centraldoocec) March 6, 2022

A briga aconteceu no bairro Boa Vista, Região Leste de Belo Horizonte, no fim da manhã, muito antes do clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, às 18h no Mineirão. Em imagens que circulam nas redes sociais, gravadas por moradores do local, pode-se observar o confronto com bombas, rojões e barulho de tiro. Um dos vândalos segura um pedaço de madeira.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, dois homens foram baleados e socorridos. Sendo que um deles estava em estado grave e morreu. Não há informação sobre a outra vítima nem sobre os suspeitos.



A cena em Belo Horizonte é mais um caso de violência no futebol neste fim de semana. Na noite de sábado, torcedores de Querétaro e Atlas começaram uma briga na arquibancada e invadiram o campo, com pelo menos 22 pessoas feridas e, segundo a imprensa mexicana, mortos, o que não foi confirmado pelas autoridades.