Publicado 06/03/2022 17:44

Jogador importante na história do Corinthians, o ex-ponta direita Ivan, conhecido como "O Terrível", morreu no último sábado (5), aos 65 anos, por causa de uma parada cardiorrespiratória. O comentarista e apresentador Milton Neves confirmou a informação.

O ex-atleta estava hospitalizado desde o início de fevereiro por conta de problemas pulmonares sérios.

Nascido em 1956 na cidade de São Paulo, Ivan começou no Timão já nas categorias de base, quando tinha 15 anos. Ele chegou ao profissional no ano de 1973, na época em que grandes nomes como Rivellino e Zé Maria atuavam pelo clube paulista.

Como jogador, Ivan passou seis anos no Corinthians, mas o time não passava por bons tempos, perdendo inclusive o título do Paulistão contra o Palmeiras, em 1974.

Além do Timão, o ex-atleta vestiu as camisas do Juventus, Rio Branco, Santo André, Ferroviário (PE) e Nacional. Em 1985 deixou os gramados e se aposentou no Bragantino (SP).

Ele ainda foi treinador do Ituano-SP, Velo Clube-SP, Guarulhos-SP, Flamengo de Guarulhos-SP, Pato de Minas-MG, Rio Branco de Andradas-MG, Caldense-MG, Guarani de Divinópolis-MG e Uberlândia-MG.