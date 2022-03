De Bruyne foi o grande destaque da goleada do Manchester City sobre o United - AFP

De Bruyne foi o grande destaque da goleada do Manchester City sobre o UnitedAFP

Publicado 06/03/2022 17:00

O Manchester City não tomou conhecimento United e venceu por 4 a 1 o clássico, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Com dois gols de Kevin De Bruyne e outros dois de Mahrez, com Sancho descontando, o time de Pep Guardiola segue na liderança da competição e abriu 22 pontos para o rival.

Sem Cristiano Ronaldo, com um problema no flexor do quadril, quem brilhou foi De Bruyne, que além dos dois gols deu mais uma assistência. Ele foi o grande destaque do líder do Campeonato Inglês, que tem 69 pontos, seis a mais do que o Liverpool, segundo. Já o United caiu para o quinto lugar, com 47, ultrapassado pelo Arsenal.



O City abriu o placar logo aos quatro minutos, quando De Bruyne recebeu cruzamento rasteiro de Bernardo Silva e bateu de primeira, do meio da área, para abrir o placar. Mas o United não se abalou e empatou com Sancho,aos 21, após passe de Pogba.



Mal deu tempo de comemorar e o City voltou a ficar na frente do placar seis minutos depois, novamente com o astro belga. No segundo tempo, Mahrez marcou o terceiro aos 22, em escanteio cobrado por De Bruyne. O argelino voltou a marcar nos acréscimos.