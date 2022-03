Mbappé, atacante do PSG, foi capa do jogo Fifa 22, da EA Sports - Divulgação/EA Sports

Publicado 06/03/2022 17:29

A guerra declarada pela Rússia contra a Ucrânia continua levando consequências no meio esportivo para o país presidido por Vladimir Putin. De acordo com o site 'Ge', algumas empresas de games irão parar de comercializar produtos na Rússia. Dentre elas, estão as gigantes EA (Eletronic Arts), Microsoft e Activision Blizzard.



O Minecraft, um dos jogos mais populares do planeta, já não faz mais parte da loja de aplicativos em celulares em solo russo. Dona de jogos como FIFA, The Sims e Batllefield, a EA já havia divulgado o encerramento de vendar na Rússia. Dona da XBOX, a Microsoft se manifestou sobre o assunto em comunicado oficial.



"Desde o início da guerra, agimos contra o posicionamento russo, medidas destrutivas ou disruptivas contra mais de 20 organizações do governo, T.I e do setor financeiro. Também atuamos contra ataques cibernéticos direcionados a vários locais civis adicionais. Manifestamos publicamente nossas preocupações de que esses ataques contra civis violam a Convenção de Genebra", explicou.



"A empresa está equiparando as doações feitas por funcionários em dois para um para as organizações que prestam socorro imediato na região. Juntos, arrecadamos mais de US$ 300 mil neste esforço. Na próxima semana, planejamos adicionar outras instituições de caridade para serem consideradas e também aumentar o limite de US$ 1 mil para US$ 10 mil", comentou Daniel Alegre, presidente da Blizzard.