Filipe Luís marcou seu primeiro gol pelo FlamengoDivulgação/Flamengo

Publicado 06/03/2022 18:05

Rio - Em partida válida pela décima rodada da Taça Guanabara, o Flamengo bateu o Vasco pelo placar de 2 a 1, no Estádio Nilton Santo, e confirmou o segundo lugar na fase de classificação. Filipe Luís e Arrascaeta marcaram para o rubro-negro, e Gabriel Pec fez o gol do Vasco.

O Flamengo começou o clássico da forma esperada. Com muita imposição no campo de ataque e aproveitando os erros de marcação do Vasco, a equipe comandada por Paulo Sousa logo abriu o placar.



Aos 10 minutos, em jogada ensaiada, Arrascaeta colocou na área, Willian Arão desviou e a bola encontrou a cabeça de Filipe Luís. O lateral-esquerdo do Fla cabeceou sem chances para Thiago Rodrigues.



Como todos os clássicos envolvendo as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro, o clima no gramado esquentou na primeira etapa. As equipes travaram forte jogo físico com distribuição de caetões.



Enquanto o Flamengo levava ligeira vantagem no controle do jogo, o Vasco tentou assustar. Em uma das duas finalizações do Cruz-maltino na primeiro tempo, Zé Gabriel acertou uma boma no ângulo de Hugo Souza, que fez grande defesa.



Na volta para a segunda etapa, o troco do Vasco não demorou a chegar. Aos cinco minutos, Andreas Pereira falha na saída, Gabriel Pec arrancou desde o campo de defesa e bateu forte de direita, a bola tocou na trave antes de entrar.



Após o empate da equipe treinada pro Zé Ricardo, o Flamengo tentou com investidas de Gabigol e Arrascaeta, mas sem levar muito perigo a meta defendida por Thiago Rodrigues. O Vasco, por sua vez, subia suas linhas tentando impor pressão no campo de ataque.



Já na reta final, aos 44 minutos, quando o empate parceia ser um resultado óbvio, Arrascaeta tirou uma linda finalização da cartola, da entrada da grande área e surpreendeu o goleiro Thiago Rodrigues. Foi o 43º gol do uruguai em 144 jogos. Na temporada, foi o quarto tento anotado em sete jogos.



Com a vitória no clássico dos milhões, o Flamengo chegou aos 23 pontos na tabela de classificação do Cariocão, ocupando a vice-liderança. O Vasco ficou na terceira posição, com 19 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Botafogo nesta segunda-feira (7). O Rubro-negro encara o Bangu no próximo domingo para fechar a fase de classificação, enquanto o Vasco recebe o Resende.





FICHA TÉCNICA

Flamengo 2 x 1 Vasco da Gama

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Data e hora: domingo (06/03), às 16h

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Gols: Filipe Luís 10'/2ºT e Arrascaeta 44'/2ºT (Flamengo)/ Gabriel Pec 5'/2ºT

Cartões amarelos: Willian Arão, Arrascaeta e Andreas Pereira (Flamengo) / Anderson Conceição, Figueiredo e Juninho (Vasco)



FLAMENGO: Hugo Souza; Matheuzinho (Rodinei), Fabrício Bruno (Marinho), David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão (Pedro), Andreas Pereira (João Gomes), Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.



VASCO: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel (Andrey dos Santos), Juninho (Luiz Henrique), Riquelme, (Figueiredo) Nenê, Gabriel Pec (Jhon Sánchez) e Getúlio (Raniel). Técnico: Zé Ricardo.