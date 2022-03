Abel Ferreira - Daniel Castelo Branco

Abel FerreiraDaniel Castelo Branco

Publicado 07/03/2022 13:21

Rio - Após as cenas de pancadaria do último fim de semana no futebol brasileiro, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, abriu o seu coração em relação ao futebol nacional. Em coletiva após vitória sobre o Guarani, o português afirmou que tem repensado a sua permanência no Brasil.

"É preciso passar à ação. Palavras, o vento leva. Isso me preocupa muito. A segurança me preocupa muito. Quando entrei aqui e vi as imagens no México e me dizem que se passa a mesma coisa no Brasil, vou ter que pensar muito bem no que quero para minha família, para mim e meus jogadores", afirmou.

No último fim de semana, uma briga entre torcedores do Atlético-MG e do Cruzeiro, em Belo Horizonte, acabou levando uma pessoa ao óbito. No Campeonato Mexicano, uma pancadaria entre torcedores no estádio, fez a competição ser paralisada. Abel relembrou momentos complicados que a Europa já viveu com violência no futebol.

“Os organismos, quer sejam os do futebol, quer sejam extra-futebol, têm que assumir, dar as caras, exercer os cargos que têm. Têm que justificar o cargo que tem. Quando eu não ganho, pedem responsabilidades. Isso é o que espero que cada pessoa em seu cargo faça, assuma responsabilidades. Pelo bem do futebol brasileiro. De todos nós. Que se junte a CBF, quem organiza estaduais, o Ministério Público, mas que se tomem medidas”, disse.