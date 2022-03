Flamengo

Jogadores do Flamengo apoiam Andreas Pereira após receber vaia da torcida no Nilton Santos

Volante esteve envolvido no gol do Vasco no último domingo, mas recebeu apoio do técnico Paulo Sousa e elenco rubro-negro

Publicado 07/03/2022 15:10 | Atualizado há 19 minutos