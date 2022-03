Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/03/2022 16:15

Rio - O ex-técnico do Vasco, Ramon Menezes, é o novo comandante da seleção brasileira sub-20. O ex-apoiador, de 49 anos, será o substituto de André Jardine, campeão olímpico, que deixou a função para dirigir o Atlético San Luis, do México. O Vitória comandado pelo técnico no ano passado foi o último clube de Ramon.

"Encaro esse chamado para treinar a categoria sub-20 como uma convocação. Estou pronto para o desafio. Há alguns anos já acompanho os jovens atletas. Conheço bem essa geração. É sempre uma honra estar na seleção brasileira", afirmou Ramon ao site oficial da CBF.

Como jogador de futebol, Ramon clubes importantes do futebol brasileiro como Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro e Atlético-MG. Tornou-se técnico em 2015 e sua principal passagem foi pelo clube de São Januário em 2020. A primeira competição do técnico pela seleção brasileira sub-29 será o Sul-Americano da categoria em 2023, classificatório para o Mundial, que deve ocorrer na Indonésia.



"Ramon mostrou-se o mais qualificado e preparado entre os nomes avaliados. Tem o perfil que buscamos em nossos treinadores. É um profissional moderno, acostumado a lidar com atletas mais jovens e ainda traz toda a sua experiência como ex-jogador. Era um craque dentro e fora de campo. Tem espírito vencedor. Um dos melhores da sua posição. Estamos satisfeitos com nossa escolha. Vamos em frente com nosso objetivo de seguir sendo protagonista em todas as competições e desenvolvendo os jogadores para a seleção principal", afirmou Branco, coordenador das categorias de base da seleção brasileira.