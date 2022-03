Snoop Dogg agora faz parte da FaZe Clan - Divulgação/FaZe Clan

Snoop Dogg agora faz parte da FaZe ClanDivulgação/FaZe Clan

Publicado 07/03/2022 16:32

Rio - O rapper Snoop Dogg anunciou, no começo da tarde desta segunda-feira (7), que agora faz parte da FaZe Clan, equipe norte-americana de esportes eletrônicos. O cantor fará parte do quadro de diretores da organização, além de atuar como criador de conteúdo, participando de eventos e iniciativas, e também lançando produtos para a loja oficial da equipe.

Joined @FaZeClan. pic.twitter.com/jQWWpsHO5L — FaZe Snoop (@SnoopDogg) March 7, 2022 Em entrevista à revista norte-americana The Hollywood Reporter, Snoop Dogg revelou que seu filho o convenceu a assinar com a FaZe Clan. Em entrevista à revista norte-americana The Hollywood Reporter, Snoop Dogg revelou que seu filho o convenceu a assinar com a FaZe Clan.

"Meu filho Cordell me convenceu sobre a FaZe Clan. Ele realmente está ligado em jogos, web 3.0, cultura, etc e sabia que isso seria algo em que eu poderia estar", disse o rapper.

"Como eu vi o que a FaZe Clan vinha construindo no espaço de games, eu sabia que havia uma conexão natural com o que meu pai tem feito. Quando vejo as duas marcas, fiquei inspirado pela sinergia que podem criar, então os aproximei nessa parceria", disse o filho do cantor, Cordell Brodaus.

Vale destacar que Snoop Dogg não é a única celebridade a fazer parte da organização norte-americana. Além dele, Bronny James, filho de LeBron James, Ben Simmons (atleta do Brooklyn Nets), JuJu Smith-Schuster (Pittsburgh Steelers), Meyers Leonard (Miami Heat), e os rappers Ugly God e Lil Yachty também fazem parte da FaZe Clan.

No Brasil, uma das organizações que também possui contrato com diversas celebridades além dos esportes eletrônicos é a FURIA. A organização conta com André Akkari, principal nome do Brasil no poker, como CEO. Além dele, também estão presentes na organização das Panteras os pilotos de automobilismo Enzo e Pietro Fittipaldi (este último, inclusive, pode estar presente na temporada de 2022 da Fórmula 1), a lutadora do UFC, Livinha Souza, e o bicampeão mundial de xadrez, Krikor Mekhitarian.