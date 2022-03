Flamengo e Vasco dividiram prejuízo do clássico do último domingo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Flamengo e Vasco dividiram prejuízo do clássico do último domingoMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 07/03/2022 17:21

Rio - Flamengo e Vasco tiveram resultados financeiros negativos com o Clássico dos Milhões, neste domingo no Estádio Nilton Santos, o qual terminou com vitória do Rubro-Negro por 2 a 1. Apesar da receita de R$ 691 mil vinda dos 19.340 ingressos vendidos, o clube da Gávea ficou com um prejuízo de R$ 81.170,87, e o Cruz-Maltino de R$ 76.670,87. Confira os detalhes dos números abaixo!

O clássico teve receita total de R$ 691.103,00 e despesas totais de R$ 844.444,74. Ou seja, a operação do jogo no Nilton Santos teve um resultado financeiro negativo de R$ 153.341,74.

A diferença nos custos finais de Flamengo (R$ 81.170,87) e Vasco (R$ 76.670,87) se dá pelos R$ 4.500 referentes aos gastos com os exames de doping, cobrados do time vencedor.