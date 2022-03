Joel Santana - Foto: Reprodução/OsCanalhas

Joel SantanaFoto: Reprodução/OsCanalhas

Publicado 07/03/2022 17:43

Rio - O treinador Joel Santana e o ex-UFC Rodrigo Minotouro foram convidados pelo PSDB do Rio de Janeiro para serem 'puxadores de votos' nas Eleições de 2022, marcadas para outubro. O partido busca figuras conhecidas do esporte para alavancar o número de votos recebidos pelo partido.



A informação foi publicada pelo jornal 'O Globo' que entrevistou o secretário geral no PSDB no Rio, Max Lemos (atual secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do governo do Rio).

- O Joel tem esse jeito autêntico de falar o que pensa, o que é muito importante para um político hoje em dia. Já o Minotouro tem grandes projetos de inclusão através do esporte - disse Lemos, que aguarda uma resposta dos dois até o dia 19.



Outro personagem do mundo do esporte que foi convidado para uma vaga na política, desta vez no Senado Federal, foi o ex-jogador e comentarista da Globo Walter Casagrande. Casão chegou a ter conversas com o PT em 2021, mas acabou recusando o convite.



Outro ex-jogador que deve concorrer a uma vaga no Senado é Romário, desta vez para reeleição. O Baixinho, tetracampeão do mundo com a Seleção, chegou ao seu oitavo e último ano de mandato. Ele também já foi deputado federal e candidato ao governo do Rio em 2018, sendo derrotado nas urnas.