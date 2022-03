Rede véu de noiva estará de volta ao Maracanã - Divulgação/Maracanã

Publicado 07/03/2022 19:36

Rio - O Estádio Jornalista Mário Filho, popularmente conhecido como Maracanã, será reaberto neste sábado (12), no duelo entre Flamengo e Bangu, pela 11ª, e última, rodada do Campeonato Carioca. Em publicação nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (7), o perfil oficial do estádio no Twitter revelou que a tradicional rede "véu de noiva" estará de volta. Confira a publicação:

Lembra da rede "véu de noiva", aquela em que a bola estufa a costura e morre no fundo do gol, que marcou época nas traves do Maracanã por décadas?



pic.twitter.com/zD1BRYqfOe — Maracanã (@maracana) March 7, 2022 Vale destacar que a principal reforma do estádio foi na grama. Isto porque, o antigo gramado 100% natural foi trocado por um gramado híbrido, composto por 90% de grama natural e 10% de grama artificial, semelhante ao que acontece nos principais clubes da Europa. Para a reforma, que já está em fase final, a administração do Maracanã investiu cerca de R$ 4 milhões.

Como dito anteriormente, a partida que marcará a volta do Templo do Futebol será disputada entre Flamengo e Bangu, neste sábado (12), às 19h30, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. Atualmente o Clube da Gávea está na segunda colocação da competição, com 23 pontos. O Alvirrubro está na 10ª posição, com nove pontos.