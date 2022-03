Lewis Hamilton ao lado da atriz Zendaya - Divulgação/Instagram

Publicado 07/03/2022 19:55

Rio - O piloto britânico Lewis Hamilton, heptacampeão mundial da Fórmula 1, costuma sempre estar presente nos principais eventos de moda que acontecem ao redor do mundo. Na última semana, o piloto da Mercedes foi visto no Paris Fashion Week, assim como outros grandes esportistas, como o atacante do PSG, Neymar, e a tenista Serena Willians. Hamilton, no entanto, publicou uma foto com a atriz Zendaya, e revelou que pediu uma vaga para a próxima temporada da série Euphoria, da HBO.

De forma bem humorada, Lewis brincou dizendo que os atores da série precisavam de um "professor de verdade". Ainda na postagem, o piloto aproveitou para cavar uma vaga de ator para a próxima temporada da série. Confira a publicação.

"Obrigado por me receber @maisonvalentino e me sentar ao lado de Z, perguntei a ela se eu poderia estar na terceira temporada, essas crianças da Euphoria precisam de um professor, de verdade", disse o heptacampeão mundial.

Como ator, as chances de Hamilton começar a gravar algum filme ou série são praticamente nulas. Isto porque, o piloto se prepara para mais uma temporada da Fórmula 1. Após ser derrotado por Max Verstappen em 2021, Lewis chegou a sumir das redes sociais por algumas semanas. No entanto, LH44 já está ativo novamente, e segue sua preparação para o início da temporada da principal categoria do automobilismo mundial.