Lionel Messi - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 08/03/2022 10:44

Messi e Barcelona podem se vincular novamente em um futuro próximo. Segundo informações do site "OK Diário", o argentino contatou o presidente do Barça, Joan Laporta, e a conversa teve como tema as chances de voltar a defender o clube espanhol.

Atualmente na França e defendendo o Paris Saint-Germain, Lionel Messi estaria insatisfeito, de acordo com o portal. O modelo de jogo adotado pela equipe treinada por Maurício Pochettino não estaria agradando o jogador.

O contrato do argentino com o PSG vai até o dia 30 de junho de 2023, segundo o "transfermarkt". Contudo, Messi quer sair entre julho e agosto de 2022, exatamente no período em que a próxima janela de transferên cia do futebol europeu ficará aberta.

Outra informação divulgada pelo "OK Diário" e motivo de partir da França, a família do jogador estaria deslocada em Paris.

"Nem Messi, nem a família se adaptaram em Paris. Eles permanecem a maior parte do tempo hospedados em um hotel", publicou o veículo.