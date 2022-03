Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/03/2022 12:47

No mesmo dia em que aconteceu a Assembleia Geral para definir a próxima eleição, a CBF se reuniu com dirigentes dos clubes e se comprometeu a apoiar a criação de uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro. A informação é do site 'Ge'.

Em troca do apoio, a CBF conseguiu que os clubes aceitassem a atual distribuição de votos para a eleição, com as 27 federações tendo peso três e os participantes das Séries A, dois, e da B, um. O candidato único na eleição será o atual presidente interino, Ednaldo Rodrigues.



Apesar de mais um passo dado para a criação da liga, o caminho ainda é longo. Tanto que a reunião na segunda-feira foi apenas a segunda para tratar do assunto e ainda há muitas arestas a serem aparadas. Ainda assim, houve avanço principalmente no diálogo entre os dois grupos que tratam dos interesses dos clubes: o 'Forte Futebol', formado por dez clubes que se dizem emergentes, e o que tem o Flamengo mais os quatro grandes de São Paulo e o RB Bragantino.



A expectativa é que ainda em 2022 haja um avanço considerável, principalmente para já haver um formato pensado para a venda comercial da liga.