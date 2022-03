Rafael Moura fez apenas um gol pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/03/2022 14:55

Rio - Uma grande atração vai marcar a disputa da etapa do circuito mundial de Beach Tennis da Federação Internacional de Tênis que será realizada entre os dias 23 e 27 de março, em Belo Horizonte (MG), evento com premiação de US$ 4 mil (cerca de R$ 22 mil), realizado no Casa Dipraia +Calçadão.



Rafael Moura, artilheiro do futebol que atuou pelo Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Goiás, e mais recentemente no América (MG) e no Botafogo, disputará seu primeiro torneio profissional na carreira no Beach Tennis.

Ele vai atuar ao lado do brasileiro João Victor Neves. He-Man, seu apelido de futebol, já jogou alguns torneios amadores no Rio de Janeiro onde tem residência conjunta com Belo Horizonte, mas agora em sua cidade natal vai experimentar a categoria profissional e buscar marcar seus primeiros pontos no ranking mundial.



"Expectativa altíssima. Já disputei torneios aqui em Minas Gerais, o Circuito Carioca, mas ITF, torneio de grande peso, a expectativa é a maior possível e muito contente em poder fazer parte do primeiro evento desse porte em Belo Horizonte, minha cidade natal e que ficará marcado. Expectativa duplamente qualificada por ser minha cidade em eu primeiro ITF. Nervosismo e ansiedade já estão batendo na porta", disse Rafael Moura que contou como vem sendo a preparação.

"Preparação tem sido feita com treinos individualizados e em grupo, realizada em academias ou eu mesmo convidando atletas para treinar juntos. Escolhemos o tipo de treino. Durante o Carnaval convidei alguns jogadores de ranking nível top 10 para trocar experiências, fazer como se fosse um Camp de treinamento.

O que acho muito importante e pelo estilo de jogo de Beach Tennis que cada vez tem sido mais físico, mais agressivo, o importante é você fazer um preventivo, ter um trabalho de musculação, trabalho de fisioterapia, uma recuperação para no dia seguinte fazer o treinamento.

Não tem nada a ver com o que fazia no futebol, é ainda uma área que não me sinto tão seguro, mas quero cada dia poder crescer um pouquinho mais e aprender cada vez mais. Beach Tennis é o esporte que tanto amo, virou meu vício. Quero sempre poder disputar os torneios ITFs Mundiais e somar os pontinhos desejados no ranking".



A competição fechou suas inscrições e contará ao todo com 522 atletas nas categorias profissionais ITF, amadoras A, B, C (CBT G2) e D (BTW Tour), além de veteranas tanto no masculino como feminino e dupla mista.



"Estamos muito felizes com a presença do Rafael Moura que vai iniciar sua carreira profissional no Beach Tennis justo aqui em BH, sua cidade natal. É simbólico. Estamos felizes com o número de atletas. Tivemos grande adesão na categoria profissional, mais de 60 duplas somente no masculino, e na nova categoria D. Certamente serão dias de muito Beach Tennis na Casa Dipraia +Calçadão.

No profissional, no feminino, a atração fica por conta da carioca Lorena Melo, 20ª do mundo, irá atuar com a paulista de Araraquara, Júlia Nogueira, 30ª colocada. No masculino, o baiano Antonio Tremura confirmou presença ao lado de Gustavo Russo, 56º colocado. Teremos ainda outras feras do Beach Tennis no mundo como a dupla do ex-top 10 mundial, Diogo Carneiro, atuando com o irmão João Lauro.

Diogo foi campeão Pan-Americano em 2016 em Aruba e vice-campeão mundial pelo Brasil em 2017. Fora eles, presenças de Raffael Agula, Miguel Peres, Daniel Canellas, Luiz Gimpel, Tiago Tavares, Rodrigo Grilli, Augusto Russo, Matheus Giovannini, Victor Sianga, Lucas Lima e Pedro Consiglio.