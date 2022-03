Briga generalizada entre torcedores do Querétaro e do Atlas, pelo Campeonato Mexicano - AFP

Briga generalizada entre torcedores do Querétaro e do Atlas, pelo Campeonato Mexicano AFP

Publicado 08/03/2022 14:44

Enquanto as autoridades investigam a briga generalizada entre torcedores do Querétaro e Atlas, pelo Campeonato Mexicano, no sábado, o elenco do ex-clube de Ronaldinho Gaúcho ainda sofre com a violência. Segundo o técnico do Querétaro, Hernan Cristante, seus jogadores receberam ameaças de morte.

"Meus jogadores receberam ameaças de morte. Eles não estão calmos, há esposas que estão pensando em sair (do clube)", disse o comandante argentino à agência de notícias AFP.



A ameaças também são investigadas e acredita-se que sejam de organizadas do Atlas culpando o adversário pela briga. A imprensa mexicana informou que seguranças do Querétaro teriam aberto os portões para torcedores organizados do clube, o que teria dado início à confusão.



A selvageria começou nas arquibancadas por volta dos 17 minutos do segundo tempo, quando o Atlas vencia o Querétaro por 1 a 0. Mas logo depois os torcedores dos dois clubes invadiram o gramado, muitos para se proteger e outros para brigar.



O saldo final foi de 26 feridos, sendo que sete continuam internados, um deles em estado grave com trauma na cabeça. Outro perdeu a visão de um dos olhos.