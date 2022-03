Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 08/03/2022 15:09

Rio - O português Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United, não vem vivendo uma grande fase no clube inglês. Em 2022, o atleta atuou em apenas 10 jogos, e fez somente um gol. No último domingo (6), os Red Devis enfrentaram o Manchester City, e foram derrotados por 4 a 1. Na ocasião, o astro português não ficou nem no banco de reservas da partida. Segundo o jornal inglês "Football Transfers", CR7 não está feliz no United, e sonha em vestir a camisa do Paris Saint-Germain.

Ainda de acordo com o portal, o craque pode deixar a sua atual equipe no final desta temporada, caso o clube não se classifique para a Liga dos Campeões. No momento, a prioridade do atacante seria assinar com o PSG para poder dividir a liderança da equipe com Neymar e Messi.

O site inglês ainda revela que Cristiano Ronaldo viajou recentemente para Portugal, no dia do derby de Manchester, para começar a planejar a sua saída do clube inglês, e uma possível transferência para a principal equipe da França.